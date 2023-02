Millionen lieben ihn: Ist das der beste Salat der Welt?

Was die New Yorkerin Melissa Ben-Ishay in wenigen Sekunden in ein TikTok-Video packte, beeinflusste Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Mit ihrem Account „Baked by melissa“ teilte sie die Zubereitung des „Green Goddess Salats“, also des Grünen Göttinnen Salats, Millionen schauten zu, probierten aus, teilten und waren begeistert. Ist das der beste Salat der Welt? Wir haben nachgeschnippelt, gekostet und eine Ernährungsexpertin befragt.