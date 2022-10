"A Gansl ist ja was Besonderes – das isst man nur einmal im Jahr", sagt Fritz Grampelhuber. Der 38-Jährige weiß, wie man die gefiederte Köstlichkeit richtig zubereitet. Gemeinsam mit seinem Bruder Tamino ist er für die Küche des mit zwei Hauben ausgezeichneten "Steegwirt" in Bad Goisern am Hallstättersee verantwortlich. Außerdem bekocht er das österreichische Fußball-Nationalteam bei seinen Auslandsreisen.