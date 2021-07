Seien wir uns doch einmal ehrlich: Wen interessieren im Sommer Wiener Schnitzel, Tafelspitz oder Sachertorte? Der wahre saisonale Star der österreichischen Küche ist und bleibt der Marillenknödel. In wohl keinem anderen Land werden Knödel so hingebungsvoll gedreht und gefüllt wie bei uns in Österreich. Man geht sogar davon aus, dass bereits vor 5000 Jahren in der heimischen Seengegend Fruchtknödel verdrückt wurden und als Kraftnahrung für lange Märsche dienten.