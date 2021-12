Lussekatter

Zutaten für ca. 35 Stück:50 g Hefe, 1020 g Weizenmehl, 1/2 TL Salz, 500 ml Milch, 1 g Safran, 140 g Zucker, 100 zimmerwarme Butter, 250 g Magertopfen, 1 Ei, Rosinen als Dekoration

Zubereitung:1. Mehl und Salz vermischen2. Safran mit etwas Zucker zerstoßen und in warmer Milch verrühren3. Milch über die zerbröckelte Hefe gießen und diese darin auflösen. Mehlmischung, Zucker, Butter und Topfen hinzufügen. Zu einem Teig verarbeiten und ordentlich kneten4. Teig mindestens 40 Min. rasten lassen5. Teig in 35 Stücke teilen, in S-Form drehen und mit Abstand auf mit Backpapier ausgelegten Blechen zugedeckt noch einmal 30 bis 40 Min. rasten lassen6. Gebäck mit verquirltem Ei bestreichen und mit Rosinen dekorieren. Bei 225 Grad circa 7 Min. backen

Rezept aus: "Süßes Fest – Schwedische Leckereien für Weihnachten; Thorbecke, 10,90 Euro