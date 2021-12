Auch wenn Paul McCartney glücklich mit der US-amerikanischen Geschäftsfrau Nancy Shevell (62) verheiratet ist, so gilt Linda McCartney doch als die große Liebe seines Lebens. Fast 30 Jahre waren der britische Musiker und die New Yorker Fotografin ein Paar – bis sie 1998 im Alter von nur 56 Jahren an Brustkrebs starb. "Ich glaube, ich habe ein Jahr lang mit kurzen Unterbrechungen nur geweint", sagte der heute 79-Jährige in einem Interview mit der BBC über die Zeit nach ihrem Tod.