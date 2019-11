Lieblingsrezepte der OÖN-Leser gesucht

Sie kochen täglich, nur am Wochenende oder auch nur ganz selten. Aber Sie kochen gern, für sich, Ihre Familie oder Freunde. Was kochen Sie besonders gern? Egal, ob Vorspeise, Hauptspeise oder Nachspeise - Ihr Rezept (mit Zutaten für 4 Personen) ist jederzeit willkommen.

Senden Sie bitte eines Ihrer Liebelingsrezepte per Mail an rezept@nachrichten.at oder per Post (OÖN, Tagebuch, Promenade 23, 4010 Linz). Wenn es ein Foto von dem fertigen Gericht gibt, würde sich die Redaktion freuen.

Jedes veröffentlichte Privatrezept wird mit einem Buch aus der OÖN-Bücher-Edition belohnt. Mitmachen lohnt sich also!