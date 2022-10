Leopoldigang in Göttlesbrunn

Schüler und Landesbedienstete dürfen sich auf den 15. November freuen. Sie haben frei und feiern den heiligen Leopold (1073–1136).

In Oberösterreich kann man sich deswegen leid sehen – oder Feinspitze naschen am Feiertag mit. Denn ein paar Tage später, am 19. und am 20. November, laden die Winzer aus dem Carnuntum zu sich ein und präsentieren ihre Weine. Kostbeitrag sind 30 Euro pro Person für beide Tage. Mit einer abgestempelten Karte bei mindestens fünf Betrieben nimmt man bei einer Verlosung teil. Hauptpreis ist ein Weinkorb mit Weinen von allen Betrieben. OÖN-Leser können zudem 3 x 2 Eintrittskarten gewinnen: www.nachrichten.at/gewinnspiel

Mehr Informationen unter: www.leopoldigang.at