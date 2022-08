Lebensmitteleinkauf einmal anders

Die Möglichkeiten, ein klimabewussteres Leben zu führen, werden immer zugänglicher gestaltet. Wo man Obstbäume zur Selbstbedienung findet, oder welche Website selbstgemachte Produkte zu billigem Preis anbietet, lesen Sie hier.

Fundorte für Obstbäume und Co. entdecken

Auf der Website mundraub.org findet man eine Karte, die Orte anzeigt, an denen man selbst Obst, Gemüse oder Kräuter ernten kann. In ganz Europa kann man sich so bei den Arten, die gerade reif sind, bedienen. Wenn man selbst vereinsamte Obstbäume usw. kennt, kann man diese auch selbst in die Karte eintragen.

Schon länger mit dabei - Too Good To Go

Weltweit wird mehr als ein Drittel der Lebensmittel verschwendet, "Too Good To Go" hilf mit, um das zu verändern. Mit der App dieser Firma kann man Supermärkte, Bäckereien und mehr in seiner Nähe finden. Alles was zwar nicht mehr im Normalbetrieb verkauft werden darf, aber noch ohne Bedenken essbar und genießbar ist, wird bei toogoodtogo.at angeboten. Zu einem günstigeren Preis kann man sich das dann vor Ort abholen, Produkte jeder Art können dabei sein.

Online Marktplatz für Selbstgemachtes

Auf gartenernte.at findet man nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Selbstgemachtes - und das oftmals günstiger als im Supermarkt. Mit Filtern kann man Produkte in der eigenen Region suchen. Wenn man selbst etwas verkaufen möchte, ist das mit "Gartenernte" auch möglich.

Essenskörbe verschenken oder geschenkt bekommen

Auf foodsharing.at kann man sich kostenlos anmelden und sehen, wo jemand gerade Essen verschenkt. Hier gibt es zum Beispiel Brötchen oder Salate die bei einer Feier übriggeblieben sind, Obst und Gemüse aus dem Garten, dass zu viel für den eigenen Haushalt ist oder irrtümlich gekaufte Produkte, die nicht schmecken. Man kann in seiner Umgebung Essenskörbe, die verschenkt werden, finden, aber auch selbst welche anlegen. So kann die Verschwendung von Lebensmitteln verringert werden.