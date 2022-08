Kulinariktrend: Bunte Blüten als Blickfang auf dem Teller

Zum Frühstück pflückt Dorothea Bittmann eine Handvoll leuchtend oranger Kapuzinerkresse-Blumen auf der Terrasse ihrer Mama in Linz: "Die gebe ich auf ein Brot mit Topfen. " Was die 23-jährige Studentin daheim so gerne tut, ist ein Kulinariktrend: Speisen werden durch bunte Blüten aufgewertet.