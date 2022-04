Kulinarik in der Karwoche

Sogar Schweine und Kühe wurden kurzerhand ins Wasser getrieben und dort ertränkt. Der Grund: Was aus dem Wasser geholt wird, ist Fisch und damit kein Fleisch. Erfinderisch waren die Menschen in früheren Zeiten ungemein, wenn es darum ging, die katholischen Fastenregeln zu umgehen, vor allem in Klöstern. So wurden auch Biber, Enten und Gänse zu Wassertieren erklärt und sich an ihnen gütlich getan. 40 Tage strenges Fasten von Aschermittwoch bis Karsamstag lautete lange die Vorgabe der Kirche. Die sechs Sonntage vor Ostern blieben ausgenommen.

Heute werden die Speisegebote oft durch Vorhaben wie auf Alkohol oder Süßigkeiten zu verzichten, ersetzt. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind sie auch offiziell gelockert worden – nur noch am Aschermittwoch und Karfreitag sind erwachsene Katholiken bis zum Alter von 60 Jahren dazu angehalten, lediglich eine fleischlose Mahlzeit zu sich zu nehmen.

Tag des Wehklagens

Spinat oder andere Lebensmittel mit der Farbe Grün am Gründonnerstag zu essen ist eine Tradition, die heute in vielen Familien Bestand hat. Dabei leitet sich der Name dieses Tages eigentlich vom Wort "grinen" oder "greinen", also wehklagen ab. In früheren Zeiten war der Gründonnerstag nämlich jener Tag, an dem die Menschen Gott um Vergebung für ihre Sünden anflehten und in Folge wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen wurden. Gedacht wird des Letzten Abendmahls Jesu mit seinen zwölf Aposteln. Am Karfreitag, dem Tag, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, steht traditionell Fisch auf dem Speiseplan.

Einerseits wird so dem Fleischverzichtsgebot Folge geleistet, andererseits ist der Fisch Zeichen des Christentums. Bereits in frühchristlichen Zeiten wurde der Fisch als Erkennungszeichen verwendet. Das griechische Wort für Fisch galt angeblich als Glaubensbekenntnis: Die Anfangsbuchstaben standen für Jesus Christus Gottes Sohn und Erlöser.

"Agnus Dei", das Lamm Gottes, ist ebenfalls eine Bezeichnung für Christus. Als Osterlamm, mit einer Siegesfahne gekennzeichnet, gilt es als Symbol für die Auferstehung Jesu. Kein Wunder, dass das Lamm auch jene Speise ist, die in unseren Breiten am Ostersonntag auf dem Tisch steht.

Gründonnerstag: Haferflockenschnitte mit Rote-Rüben-Pesto und Bärlauch-Spinat

Darf es am Gründonnerstag etwas anderes als Spinat mit Kartoffeln sein? Hermann Grabner, Küchenchef im Linzer „Gelben Krokodil“, hat ein spannendes vegetarisches Gericht für vier Personen kreiert.

Haferflockenschnitte: 100g bunte Paprika, 100g Karotten, 100g gelbe Rüben, 100g Zucchini, 1 Zwiebel, 500g Haferflocken, Salz / Pfeffer / Majoran / Petersilie, 1 l Gemüsefond, Olivenöl

Fleischlos, aber vielseitig. Bild: Roland Pelzl

Rote-Rüben-Pesto: 250g gekochte Rote Rüben, 75g geröstete Pinienkerne, 75g geriebener Parmesan, 100 ml Olivenöl, Salz / Pfeffer / Thymian / Kren

Bärlauch-Blattspinat: 1 kg frischer Blattspinat, 250g Bärlauch Kl. Zwiebel, 40g Schlagobers, 1 EL Parmesan, 2 EL Butter

2 Stück Kräuterseitlinge

Zubereitung: Gemüse und Zwiebel feinwürfelig schneiden und in Olivenöl anbraten. Haferflocken und Gemüse beimengen, mit Gemüsefond aufgießen und 5 Minuten köcheln lassen. Die Masse in eine Form füllen und kalt stellen. Aus der Form stürzen, in Scheiben schneiden und danach in Olivenöl anbraten. Für das Rote Rüben-Pesto alle Zutaten in ein schmales, hohes Gefäß füllen und mit dem Stabmixer fein pürieren. Bärlauch-Blattspinat: Zwiebel schneiden, in Butter anbraten, Spinat und Bärlauch zugeben, kurz ziehen lassen, Obers und Parmesan untermengen. Kräuterseitlinge schneiden , mit Thymian und Petersilie in Olivenöl anbraten. Vor dem Anrichten salzen und pfeffern

Karfreitag: Dorade * Spargel * Estragon * Shiso

Wie aufregend asiatische Küche sein kann, zeigte Eddi Dimant vom Wiener „Mochi“ am Wochenende in Traunkirchen beim Wirtshausfestival „Felix“ am Traunsee und begeisterte die Gäste. Wer eine der „Mochi“-Fischköstlichkeiten probieren will, kann das mit diesem Rezept für vier Personen tun.

Fisch als Sashimi mit Spargel Bild: Brandstätter Verlag

Zutaten: 400 g Doraden Fielet (ohne Haut), 8 Stangen weißer Spargel (alternativ grüner Spargel), 3 TL Traubenkern-Öl, 1 Prise Fleur de Sel (knusprige Salzflocken), 1 kl. Bund Schnittlauch, ½ Tasse Erbsen Kresse

Dressing: 30 Yuzu Saft, 30 Limetten Saft, 60 Soja Sauce, 30 Traubenkern-Öl, 60 Sesam-Öl, 1 Schalotte, 2 Zweige Estragon, ½ Zitronen Gras

Zubereitung: Der weiße Spargel muss komplett geschält werden. Bei grünem Spargel reicht es, das untere Drittel mit einem Sparschäler abzuschälen. Bei beiden Spargelsorten die Enden abschneiden.

Um die Spargelstangen zu grillen kommen sie ohne vorkochen auf den Grill (alternativ auch auf einer Grill Pfanne). Der Spargel mit Traubenkern Öl bestreichen. Der Spargel muss etwa 3 bis 4 Minuten von allen Seiten gegrillt werden, dabei immer mal wenden. Danach mit Fleur de Sel und würzen.

Für das Dressing Yuzu Saft, Limetten Saft, und Soja Sauce in eine Schüssel geben. Traubenkern Öl und Sesam Öl gut unterrühren. Die Schalotte schälen, in feine Würfel schneiden und in die Schüssel hinzufügen. Zitronengras fein hacken, Estragon zupfen, fein hacken und zum Dressing geben.

Das Doraden Filet in etwa 7mm dicke Scheiben schneiden und gleichmäßig auf einen Teller anrichten. Doraden Sashimi mit Estragon Limetten Dressing großzügig marinieren. Spargelstangen in mundgerechte Rauten schneiden. Mit Spargel, frisch geschnitten Schnittlauch und Roter Shiso Kresse garnieren.

Ostersonntag: Milchlammschlögl mit Grießkoch, Brennnessel und Bittersalaten

Johanna und Clemens Grabmer von der „Waldschänke“ in Grieskirchen wissen, wie sie ein ausgezeichnetes Lammgericht für vier Personen zaubern.

Milchlammschlögl: 1 Schlögl (550 g), 80 g Stangensellerie, 80 g Fenchel, 100 g gelbe Rüben, 100 g Karotten, 400 g Zwiebeln,

2 Knoblauchzehen, Pflanzenöl zum Anbraten, 50 g Tomatenmark, 1 Lorbeerblatt, 5 Wacholderbeeren, 10 Pfefferkörner, 1 Gewürznelke, 1/8 l Weißwein, 400 ml Geflügelfond, Salz, Pfeffer, 1 Zweig Thymian, 1 Zweig Rosmarin, 2 Salbeiblätter, 20 g kalte Butter, 2 EL gehackte Petersilie.

Küche auf höchstem Niveau in der "Waldschänke" in Grieskirchen Bild: Volker Weihbold

Gemüse und Zwiebeln in gleichmäßige Würfel schneiden, Knoblauch hacken, alles in einer ofenfesten Pfanne im Öl anbraten. Tomatenmark und Gewürze zugeben, bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten mitgaren. Mit Wein ablöschen, mit einem Drittel des Geflügelfonds auffüllen. Schlögel salzen, pfeffern, in einer Pfanne anbraten und auf das Gemüse legen. Fleisch im vorgeheizten Ofen (155 Grad) ca. 2 Stunden schmoren, dabei nach und nach mit dem restlichen Geflügelfond übergießen. Den Schlögel nach ca. 1 Stunde umdrehen. Wenn sich das Fleisch ganz leicht vom Knochen lösen lässt, herausnehmen. Knochen entfernen, Fleisch gut in Frischhaltefolie oder in Backpapier einrollen, ruhen lassen. Den Bratensaft in einen Topf gießen, die frischen Kräuter hinzufügen und alles 5 Minuten köcheln lassen. Bratensaft durch ein feines Sieb passieren, abschmecken und zum Schluss die kalte Butter und die gehackte Petersilie einrühren.

Grießkoch: 180ml Wasser, 40g Grieß, 3 gehäufte EL Brennnesselblätter (getrocknet, Brennnesseltee), 10 kleine, frische Brennessel, Salz, Pfeffer, Muskatnuss 20g kalte Butter Abrieb von ½ Zitrone

Das Wasser aufkochen und über die getrockneten Brennesselblätter gießen, ca. 5 Minuten ziehen lassen, abseien. Den Grieß in einem Topf 2 Minuten trocken rösten Mit dem Brennesseltee zu einem Brei kochen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zitronenabrieb abschmecken. Zum Schluss die kalte Butter und die frischen klein geschnittenen Brennessel einrühren.

Bittersalate: 1 Stk roter Chicoree (ersatzweise Radicchio), 1 Stk weißer Chicoree Salz, Pfeffer, 2 EL Kristallzucker, 1/16l roter Portwein, 1/16l Weißwein, 2 EL Orangensaft, 1 EL Rotweinessig, 1 EL Weißweinessig

Roten & Weißen Chicoree getrennt voneinander in einzelne Blätter zerlegen. Für 10 Minuten in lauwarmes Wasser legen. In der Salatschleuder trocknen. In einer Pfanne 1 EL Kristallzucker leicht karamellisieren. Mit dem Weißwein und Orangensaft ablöschen. Die weißen Chicoree-Blätter einlegen und durchschwenken. Eine Minute leicht köcheln lassen, abschmecken und den Weißweinessig dazugeben – beiseite stellen. Den roten Chicoree mit roten Portwein und Rotweinessig gleich zubereiten.

Anrichten: Den Schlögl in gleiche Tranchen schneiden und auf dem Grießkoch platzieren. Die Chicoréeblätter abwechselnd weiß und rot anrichten.

Info: Grießkoch oder Grießbrei kennt man süß. Mit Brennnessel ist er nicht nur eine frühlingshafte sondern auch eine bekömmliche Abwechslung zur cremigen Polenta. Der herbe Geschmack der Brennnessel passt gut zum Lamm und die süß-säuerlichen Bittersalate machen das Gericht leicht.