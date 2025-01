Kritik an grünen Pestos aus Supermärkten

Basilikum, Pinienkerne, Knoblauch, Olivenöl, Parmesan und Meersalz sind die Zutaten für ein echt italienisches Pesto Genovese.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die Auswahl an Pestos in heimischen Supermärkten geprüft und festgestellt: Die hochwertigen Zutaten des Originalrezepts werden meist durch billigere Bestandteile ersetzt. So finden sich darin etwa häufig statt Pinienkernen die preisgünstigeren Cashews.

Etliche Hersteller verwenden zudem statt Olivenöl Sonnenblumenöl oder billigen Käse, auch künstliche Aromen fänden sich dem Test zufolge in manchen Gläsern. Dem Geschmack werde zudem mit teilweise viel Salz nachgeholfen, so die Kritik. Greenpeace fordert eine klare Kennzeichnung: Wenn "Genovese" draufsteht, sollten nur die sechs Originalzutaten enthalten sein.

