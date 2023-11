Kraut im Glas: Wie Sie Kimchi und Co. zubereiten

Bereits im vierten Jahrhundert vor Christus lobte der Arzt und Philosoph Hippokrates seinen gesundheitlichen Nutzen. In unseren Breiten war Sauerkraut in langen Wintern der Garant für ausreichende Versorgung mit Vitamin C. Milchsäurebakterien im rohen Kraut wirken sich positiv auf die Darmflora aus, und das kalorienarme, fermentierte Gemüse ist reich an Mineralstoffen, Antioxidantien und Ballaststoffen.