Können Proteine aus Luft und Sonne die Ernährung revolutionieren?

Goldgräberstimmung herrscht bei einigen Start-ups in der Biochemie-Branche. "Solar Foods" heißt eines. Die Firma befindet sich in Helsinki und stellt "Solein" her, ein Proteinpulver das aus Luft, Mikroben und Solarenergie hergestellt wird. Es soll 2024 auf den Markt kommen, als Ersatz für Fleisch dienen, die Ernährungsversorgung revolutionieren und das Klima schonen.