"Was koch i heut?" – eine Frage, die viele, die in einer Küche zugange sind, in einer Regelmäßigkeit beschäftigt, ob nun zum Vergnügen oder aus purer Notwendigkeit. Eine Frage, auf die Elfriede Schachinger stets eine Antwort parat hat – und das nicht nur, weil bei ihr daheim in Schlatt (Bezirk Vöcklabruck) täglich eine frisch zubereitete Mahlzeit auf den Tisch kommt.