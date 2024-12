Italienischer Konditor kreierte Swarovski-Panettone

in Konditor aus dem norditalienischen Piemont, Dario Hartvig, hat einen Panettone mit Swarovski-Kristallen kreiert. Der mit einer Goldfolie überzogene und mit Kristallen verzierte Kuchen kostet 900 Euro per Kilo. Auch die Verpackung des in Italien zu Weihnachten traditionellen Festgebäcks zieren Kristalle.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hartvig mit seinen exklusiven Kreationen verblüfft: In der Vergangenheit hatte er für einen russischen Kunden einen Panettone mit echten Diamanten im Wert von 300.000 Euro angefertigt.

Einige Jahre später bestellte ein indischer Kunde einen mit einem Diamantarmband und einem Diadem verzierten Weihnachtskuchen um 700.000 Euro. Kreationen dieser Art werden nur auf Bestellung gefertigt, wobei die Diamanten vom Kunden geliefert werden, berichtete Hartvig.

Panettone im ganzen Dezember beliebt

In vielen Familien werden Panettone (Kuchen aus Germteig mit Mandeln und kandierten Früchten) und Pandoro (sternförmiger Butterkuchen mit Staubzucker) von Anfang Dezember bis Silvester gegessen: Entweder zum Frühstück mit einer Tasse Cappuccino oder als Dessert nach dem Abendessen mit einem Gläschen Sekt.

Wer es noch süßer mag, isst das Früchtebrot Pandolce oder Torrone aus Honig, Zucker, Vanille, Haselnüssen und manchmal auch Schokolade. Torrone zählt zu den typischen gastronomischen Geschenken der Weihnachtszeit. Auch Qualitätsweine, Liköre oder regionale Süßspeisen werden in Italien gern verschenkt. 43.000 Süßwarenunternehmen sind in Italien aktiv, sie beschäftigen circa 160.000 Personen. Jedes Jahr verputzen die rund 60 Millionen Italienerinnen und Italiener 112 Millionen Exemplare der Kuchen.

