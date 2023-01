Italienische Winzer in Linz

Haselnüsse, weiße Alba-Trüffeln oder die würzige Salsiccia di Bra – Genießer müssen keine drei Sekunden nachdenken, in welcher Region diese Köstlichkeiten angeboten werden. Das Piemont steht auf der Liste der kulinarisch beeindruckenden Destinationen ganz oben, zumal auch einige Winzer zur weltweiten Elite zählen. Zudem hat die internationale Bewegung Slow Food ihren Sitz in Bra – man kann somit davon ausgehen, dass Genuss und Verantwortung Hand in Hand in eine bessere Zukunft