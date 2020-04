Ingwershots: Ein Stamperl für die Gesundheit

Eines gleich vorweg: Ingwer sei tatsächlich ein Tausendsassa, sagt Ernährungswissenschafter Christian Putscher. Und das vor allem aufgrund der in der Knolle enthaltenen ätherischen Öle. "Das sind übrigens die gleichen wie bei unserem guten alten Kren. Der Vorteil von Ingwer ist allerdings, dass er viel eher den breiten Geschmack trifft. Und dass er ein bisschen exotisch ist, trägt wohl auch zu seiner momentanen Beliebtheit bei", sagt Putscher.

Er bringt uns in Schwung

Die Inhaltsstoffe jedoch seien außer Frage überaus wertvoll. "Ein positiver Effekt von Ingwer ist, dass er – auf gut Deutsch – den Körper ein bisschen anstupst, ihn quasi ein wenig aufputscht und uns damit in Schwung bringt", sagt der Ernährungsexperte aus Ried. Außerdem regt die Schärfe des Ingwers den Speichelfluss an und fördert die Schleimproduktion – im Mund, im Magen und auch im Darm. "Und das schützt den Körper vor Eindringlingen und hilft uns so, fit zu bleiben", sagt Putscher. "So gesehen, haben wird damit einen gewissen Schutz – aber natürlich nicht zu 100 Prozent, denn das gibt’s ja in Wahrheit nie."

Honig für die "Süßen"

Die Ingwershots – also regelmäßig ein kleines Gläschen – sind aus seiner Sicht tatsächlich empfehlenswert. "Aber nicht jeden Tag und nicht übertreiben. Denn das stresst den Körper. Lieber langsam und sanft anfangen." Rezepte gibt es laut Putscher genug: "Wer’s nicht zu scharf mag, gibt Orangen- oder Zitronensaft zum pürierten Ingwer, wer es noch süßer will, würzt mit Zimt oder gibt Honig dazu."

Ingwershots

Ingwershots kann man ganz einfach und auch auf verschiedenste Art und Weise zubereiten. Hauptbestandteil ist, wie der Name schon sagt, geriebener Ingwer. Der wird entweder nur mit Wasser oder mit Orangen-, Zitronensaft und/oder Äpfeln gemixt. Manche geben auch Karottensaft dazu. „Am besten ausprobieren“, rät Christian Putscher.

Ein einfaches Rezept:

Zutaten: 150 g Ingwer, 2 Äpfel, 4 Orangen, 1 Zitrone, 1 ½ EL Kurkuma

Zubereitung: Ingwer und die Äpfel schälen. Den Ingwer fein reiben, die Äpfel entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Orangen und die Zitrone auspressen. Den Fruchtsaft mit den übrigen Zutaten in einen Mixer geben und fein pürieren. Im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen.