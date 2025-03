In Hinterstoder Skifahren und Schmankerl kosten

Zum fünften Mal findet am Samstag, 15. März 2025, das Genussgipfeln auf der Höss statt. Dabei erwartet die Besucher eine kulinarische Entdeckungsreise vor traumhafter Bergkulisse. Auf fünf Stationen können mit dem „Genussgipfelticket“ regionale Schmankerl und edle Tropfen verkostet werden. Das Event wird vom Genussland Oberösterreich, dem Oberösterreich Tourismus und von den Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen getragen.

„Wir laden dazu ein, die Vielfalt unserer oberösterreichischen Produzenten zu entdecken und das Skifahren mit Geschmackserlebnissen zu kombinieren“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des OÖ Tourismus. Insgesamt präsentieren 16 Produzenten ihre ausgesuchten Qualitätsprodukte. Das Angebot vor den Hütten reicht von Wild- bis zu Dinkelspezialitäten und von heimischen Weinen bis zu lokalem Gin- und Most.

Kombi-Ticket kostet 75 Euro

Die Verkostungen der edlen Tropfen und Schmankerln finden in der Zeit von 10.30 bis 15 Uhr an folgenden fünf Orten im Skigebiet statt: Bärenhütte, LögerHütt´n, Höss Salettl, Lederhose, Berggasthof Höss und bei der Edtbauernalm gibt es hausgemachten Strudel.

Die Skiregion Hinterstoder-Wurzeralm liegt inmitten der Urlaubsregion Pyhrn-Priel an der atemberaubenden Kulisse des Toten Gebirges bzw. Warschenecks und ist über die Pyhrn-Autobahn oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Das Genussgipfeln-Ticket inklusive Tagesskipass kostet 75 Euro. Saisonkarten- und Mehrtageskartenbesitzer können mit einem Zusatzticket um 27 Euro teilnehmen. Tickets gibt es im Vorverkauf ausschließlich online über den Gutscheinshop www.hiwu.at/gutscheinshop.

