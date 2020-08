Im Sommer 2020: Speisen statt Reisen

Gutes Essen gehört wohl zu den schönsten Urlaubserinnerungen – allein der Gedanke an das cremige Zaziki, an deftige Cevapcici, perfekt marinierte Sardinen oder gegrillten Tintenfisch entführt sofort in die kleine Taverne am Meeresstrand oder ins versteckte Ristorante in dieser italienischen Stadt …

Wie gut, dass man den Geschmack Italiens, Spaniens, Kroatiens und Griechenlands ganz einfach nach Hause holen kann. Die OÖNachrichten haben Originalrezepte aus den vier beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher gesammelt, die einfach nachzukochen sind und garantiert Urlaubsgefühle im Gaumen aufkommen lassen.

Wie wäre es also an diesem Wochenende mit köstlichen Cevapcici, wie sie sonst nur am Balkan zubereitet werden? Oder mit Zaziki, so vollmundig und würzig, wie man es unzählige Male in Griechenland gegessen hat?

Bei einem spanischen Abend darf beispielsweise ein Gericht mit Tintenfisch niemals fehlen. Wie man diesen zusammen mit Salat, Blütenblättern und Gemüse zu einem kulinarischen Erlebnis werden lässt, verrät der mit zwei Hauben ausgezeichnete Koch Michael A. Müller vom Restaurant Kliemstein im Linzer Salzamt.

Feine Cevapcici nach Originalrezept

In ihrem Restaurant "Alte Brücke Mostar" in der Dauphinestraße in Linz serviert Amila Beganovic original Balkanküche. Hier ist ihr Rezept für Cevapcici:

Amila Beganovic Bild: privat

Zutaten für 4-6 Personen:

1 kg faschiertes Rindfleisch (am besten maximal 30 Prozent Fettanteil, vom Metzger am besten zweimal faschieren lassen), 1 TL Salz, 1 TL Vegeta (traditionelles Balkangewürz), ½ TL Pfeffer, 200 Milliliter prickelndes Mineralwasser

Original Balkanküche Bild: privat

Zubereitung der Fleischmasse:

1. Das faschierte Fleisch mit den Zutaten zusammenrühren und eine Minute fest mit den Händen kneten.

2. Die Masse mit Frischhaltefolie zudecken und 24 Stunden in den Kühlschrank legen, damit sie ruhen kann.

3. Am nächsten Tag in die gewünschte Röllchenform bringen – besser ein bis zwei Zentimeter länger formen, da die Cevapcici beim Braten etwas schrumpfen. Tipp: Unbedingt die Hände vor dem Rollen einölen.

4. Den Grill bzw. die Pfanne anheizen und die Cevapcici in etwas Öl bei mittlerer Hitze knusprig anbraten. Das zarte Rindfleisch unbedingt medium zubereiten. Kein Öl über die Cevapcici gießen und nicht in der Pfanne andrücken, zwischendurch vorsichtig wenden. Nach ca. sieben bis zehn Minuten sind die Cevapcici essfertig. Amila Beganovic empfiehlt dazu Ajvar (mild oder scharf) oder Kajmak (Rahmkäse) und natürlich rote Zwiebeln. "Ketchup ist nur für Kinder erlaubt", sagt die Wirtin.

Griechischer Abend mit Zaziki

Seit vier Monaten führt Herkules Psomiadis mit seinem Geschäftspartner Lefteris Geles das griechische Lokal "GReat" in Linz. Im Schnellimbiss machen heuer viele Linzer Kurzurlaub in Griechenland, scherzt Herkules, der Linz liebt, aber große Sehnsucht nach dem Meer hat.

Herkules Psomiadis Bild: OÖN/bar

Zutaten: 500 g griechisches Joghurt (rund 10 Prozent Fett), eine halbe Salatgurke, 3 Knoblauchzehen, eine Handvoll Dill, 1 Spritzer Zitronensaft, 1 EL Olivenöl, 1 EL Essig, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Gurke schälen und grob reiben. In ein feines Sieb geben, salzen, umrühren, mindestens 30 Minuten stehen lassen, damit das überflüssige Wasser abtropfen kann. Knoblauch schälen und auspressen. Gurke, Knoblauch und die übrigen Zutaten zum Joghurt geben und gründlich mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Rund 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Ein Kurztrip nach Spanien mit warmem Pulpo-Salat

Wie man einen spanischen Abend mit warmem Pulpo-Salat zu einem kulinarischen Erlebnis macht, erklärt Haubenkoch Michael A. Müller vom Restaurant Kliemstein an der Oberen Donaulände in Linz:

Michael A. Müller Bild: Vino Vitis/Ludwig Pullirsch

Zutaten für 4 Personen: Für den Pulpo: 1 Karotte, 2 Gelbe Rüben, 4 Stangen Staudensellerie, 1 Gemüsezwiebel, 800 g Pulpo, ½ Knoblauchknolle, Meersalz, 1 EL weiße Pfefferkörner, 1 Lorbeerblatt, 50 ml trockener Weißwein, 1 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, Honig

Kartoffeln: ca. 3 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, 16 kleine festkochende Kartoffeln, grobes Meersalz

Für die Salsa Verde: 1 Knoblauchzehe, 2 eingelegte Sardellenfilets, je 4 EL Schnittlauchröllchen und Petersilie (fein geschnitten), abgeriebene Schale von 1 unbehandelten Zitrone, 1 TL Kapern, 120 ml Olivenöl, Fleur de Sel, Pfeffer, Weißweinessig

Urkarottencreme: 1 große lila Karotte, Olivenöl, Kalamansi-oder Limettensaft, geriebene Orangenschale, Salz, Kräuter, mariniert mit Essig und Öl nach eigenem Gusto

Zubereitung:

1. Für den Pulpo die Gelben Rüben und Sellerie putzen und schälen, die Zwiebel schälen, alles in kleine Würfel schneiden. Den Pulpo waschen und trocken tupfen, mit den Gemüsewürfeln, dem Knoblauch und den Gewürzen in einen Topf geben. Wein hinzufügen und mit kaltem Wasser angießen, sodass alles bedeckt ist. Den Pulpo bei schwacher Hitze 30 bis 45 Minuten kochen, bis er weich ist. Die Gelben Rüben und Karotte bissfest kochen, mit Essig, Öl, Salz und Honig marinieren.

2. Den Pulpo abkühlen lassen, Kopf abtrennen und die Haut zwischen den Armen entfernen. In grobe Stücke schneiden und in Olivenöl auf beiden Seiten goldbraun braten; salzen, peffern.

3. Kartoffeln in Salzwasser bissfest kochen. Mit der Schale längs halbieren und in Olivenöl braten, salzen, pfeffern.

Pulpo-Salat: auf Haubenniveau zubereitet Bild: Vino Vitis/Ludwig Pullirsch

4. Für die Salsa Verde Knoblauch und Sardellenfilets mit den übrigen Zutaten fein pürieren, dabei nach und nach das Olivenöl dazugeben und untermixen. Pulpo, Paprikastücke und Kartoffeln in eine große Schüssel geben und mit der Salsa Verde mischen. Mit Fleur de Sel, Pfeffer und Essig abschmecken.

5. Eine Urkarotte weich kochen und mit Olivenöl und Kalamansisaft oder Limettensaft und geriebener Orangenschale mit dem Stabmixer fein pürieren und mit Salz und etwas Zucker abschmecken.

Italienische Fisch-Vorspeise

"Sardellen schimmern in blau-silbergrauen Tönen wie das Meer, haben eine wunderbare Leichtigkeit und werden kühl serviert. Eine perfekte und leicht zubereitete Vorspeise, ein Appetizer oder ein Snack zum Aperitivo", empfiehlt Ingmar Goetzloff vom Restaurant Rosso di Acqua e Sol in Linz.

Ingmar Goetzloff Bild: privat

Zutaten für Alici Marinate: 100 g Sardellen oder Sardellenfilets pro Person, 500 ml Weinessig, je ein Paprika grün, rot, gelb; Olivenöl extra vergine; Zitronensaft aus einer Zitrone.

Zubereitung: Pro Person rechnet man, wie erwähnt, mit 100 Gramm frischen Sardellen im Ganzen (oder auch bereits filetiert). Wichtigste Vorbereitung, die mit viel Liebe und Geduld erfolgen sollte: das Putzen und Filetieren. Dazu werden zuerst Kopf und Innereien entfernt, anschließend wird mit dem Daumen vorsichtig das Rückgrat entlang das Filet ausgelöst. Dann wird das Filet vorsichtig in kaltem Wasser gespült. Mit Küchenpapier trocken tupfen.

Alici Marinate Bild: privat

Danach 500 ml Weinessig in einen Behälter geben und die Sardellen für 3 Stunden einlegen. Wichtig dabei ist, dass die Filets gut mit Essig bedeckt sind. In der Zwischenzeit den Paprika (je ein Viertel) in kleine Würfel schneiden. Nach drei Stunden die Filets wiederum in kaltem Wasser abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Filets auf ein Teller legen, mit Paprika garnieren sowie mit Olivenöl, Zitronensaft marinieren.

Im Kühlschrank hält sich der eingelegte Fisch problemlos vier bis 5 Tage.