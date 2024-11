Horst Gager aus Deutschkreutz gewinnt bei OÖN-Weinshow

Das Weingut Gager mag noch relativ jung sein, doch berühmt ist es seit der ersten Flaschenfüllung: Vor 40 Jahren begann Josef Gager mit seiner Frau Paula als Quereinsteiger die Winzerkarriere. Bereits der erste in Flaschen abgefüllte Wein, ein Blaufränkisch, gewann auf Anhieb den Sortensieg bei Falstaff und wurde in der Gesamtwertung Zweiter.Sein Sohn Horst Gager stieg 2003 ebenso als Quereinsteiger in den Betrieb ein und bugsierte das Weingut noch mehr in die Öffentlichkeit.