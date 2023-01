Hoher Aufwand, wenig Gewinn: Aus für Kultrestaurant Noma

Im Sternerestaurant Noma in Kopenhagen werden Menüs um umgerechnet etwa 500 Euro pro Person serviert.

Folgen soll ein Lebensmittellabor, das kreative Gerichte und Produkte produziert. Genau genommen soll eine Testküche entstehen, die sich der Lebensmittelinnovation und der Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen widmet. "Um weiterhin Noma zu sein, müssen wir uns verändern", verkündete der Chefkoch in einem Instagram-Video. Er will "in die Welt reisen, um zu lernen, und Pop-ups eröffnen". Die derzeitige Form der Spitzengastronomie sei nicht nachhaltig: "Finanziell und emotional, als Arbeitgeber