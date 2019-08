Hier gibt's das beste Frühstück Oberösterreichs

Die Ergebnisse zeigen: Oberösterreichs Frühstsücks-Fans schätzen außergewöhnlichen Service und regionale Angebote. Als Oberösterreich-Sieger tat sich erstmals das hippe Lokal Traunzeit im Welser Messegelände hervor. Mit 35,26 Prozent der abgegebenen Stimmen holte sich Miriam Faber, die das Café am Flussufer seit dem Frühjahr 2017 betreibt, den ersten Platz.

Die junge Gastronomin verwöhnt ihre Gäste von Mittwoch bis Sonntag (8 bis 11:30 Uhr) mit einem Frühstück nach Baukasten-System. Wer auf der überdachten Terrasse oder im 25 Sitzplätze fassenden Innenbereich Platz nimmt, bekommt Zettel und Stift in die Hand gedrückt und darf ankreuzen, was er gerne hätte.

Zur Auswahl stehen unter anderem hausgemachte Aufstriche und Marmeladen, Gebäck aus der Region, Bio-Eier und frisches Gemüse. Smoothiebowle, Avocadocream und pochiertes Ei lassen nicht nur Hipster-Herzen höher schlagen. Ausgefallene Tee- und Kaffeevariationen runden das Angebot, mit dem auch Veganer satt werden, ab.

Informationen und Reservierung: www.traunzeit.at

Der zweite Platz steht dem Traunzeit in keinster Weise nach: Mit 27,08 Prozent der Stimmen landete das tik tak neben dem Linzer Musiktheater auf Rang Zwei. In ihrem kleinen Café servieren Hermine und Adrian Sama seit dem Vorjahr Frühstücksperlen aus aller Welt und das den ganzen Tag lang.

Auf der Karte stehen neben Klassikern wie Müsli oder Eierspeise deftige Frühstücks-Tacos, hausgemachte Pancakes oder French Toast. Dazu schlürft man auf dunkelbraunen Lederstühlen Fair-Trade-Kaffee. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr (Dienstag ist Ruhetag) und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr.

Informationen und Reservierung: www.tiktak.cafe

Mit 11,17 Prozent der Stimmen schaffte es die Mundwerkstatt in der Linzer Coulinstraße als Dritte aufs Stockerl. Für Frühstücker öffnet Daniela Balhasi an zwei bis drei ausgewählten Sonn- und Feiertagen im Monat die Pforten ihres Lokals. Die Termine findet man auf der Website.

Geboten wird ein Mix aus mediterraner und multikultureller Küche. So kommen etwa verschiedene Couscous- sowie Linsensalate, Baklava, Mezze, Köfte, Fallafel oder Burek auf den Brunch-Tisch. Zu verschiedenen Jahreszeiten werden ausgefallene Themenbuffets aufgetischt.

Informationen und Reservierung: www.mundwerkstatt.at

Dahinter landeten die klassische Frühstücks-Angebote von Josef in Linz (Platz 4 mit 8,47 Prozent der Stimmen), Zauner in Bad Ischl (Platz 5 mit 5,11 Prozent der Stimmen) und dem City Café in Peuerbach (Platz 6 mit 4,96 Prozent der Stimmen).

Wer das laut Falstaff-Community beste Frühstück bundesweit kosten will, der muss ins Nachbarbundesland reisen: Die meisten Stimmen konnte der konnte der niederösterreichische Überraschungssieger Archiv Bistro in Matzendorf für sich verbuchen.

Die Ergebnisse für alle Bundesländer finden Sie hier.