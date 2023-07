Heute ist "Tag der Schokolade"

Warum gerade ein Datum gewählt wurde, das wenig "schokoladentauglich" ist, hängt mit einem Ereignis vor fast 500 Jahren zusammen. Denn der 7. Juli 1550 gilt allgemein als der Beginn des Siegeszugs der cremigen Köstlichkeit durch Europa. An diesem Tag sollen Mönche am spanischen Hof ihren neuartigen Maya-Schokoladen-Drink, den sie von einer Südamerikareise mitgebracht hatten, vorgestellt haben. Der Legende nach wurde Schokolade daraufhin erst im spanischen Adel beliebt – wenig später auch in anderen Königshäusern.

