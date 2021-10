Im Rahmen der Reihe "So isst Oberösterreich" zeigt Veronika Brudl heute, welche Schmankerl das Innviertel zu bieten hat. "Und da kommt man an Knödeln natürlich nicht vorbei. Die gibt es bei uns in unzähligen Varianten", sagt die Landwirtin aus Lochen. Heute Abend ab 18.30 Uhr stellt sie ihre persönlichen Favoriten bei einem kostenlosen Online-Kochkurs der Landwirtschaftskammer vor. Das Rezept für die Erdäpfel-Schafkäse-Knödel gibt’s vorab im Stichwort.