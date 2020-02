Hermann Fleischlos gibt's nun auch als Schnitzel und Faschiertes

Die Produkte bestehen hauptsächlich aus gezüchteten Kräuterseitlingen, sprich Pilzen, und enthalten keine Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Sie sind weit kalorienärmer als Fleischprodukte und haben auch einen deutlich geringen CO2-Fußabdruck, so Neuburger.

Mitte März sollen die fleischlosen Produkte in den Einzelhandel kommen. Dies ist bereits der zweite Anlauf, denn schon 2016 hat Neuburger Schnitzel angeboten - dann kam ihm aber der Erfolg dazwischen. Nachdem sich die anderen, ebenfalls neu auf den Markt gekommenen, Produkte der Reihe "Hermann Fleischlos" sehr gut verkauften, musste aus Kapazitätsgründen die aufwändige Schnitzelproduktion vorerst gestoppt werden, erklärte Neuburger am Mittwoch vor Journalisten.

Durch den Neubau einer Produktionsanlage und einer Pilzzuchtanlage seien nun die entsprechenden Kapazitäten am Stammsitz in Ulrichsberg im Mühlviertel gegeben. 35 der insgesamt 110 Mitarbeiter arbeiten an den fleischlosen Produkten, der Rest widmet sich dem konventionellen Leberkäse der Marke Neuburger.

Den Fachkräftemangel spürt Neuburger nicht, obwohl die Region die niedrigste Arbeitslosenquote in Österreich aufweist. "Wir bilden unser Personal selbst aus", so der Firmenchef. Vorkenntnisse in der Lebensmittelproduktion seinen zwar hilfreich, aber es würden genauso Tischler und andere Handwerksberufe genommen.

Gelistet sind die Produkte von Hermann Fleischlos unter anderem bei Billa, Merkur, Spar und Denns. Bedarf nach fleischlosen Produkten ohne Tierleid sieht Neuburger genug. 765.000 Österreicher seien bereits Vegetarier und 2,3 Millionen Menschen würden ihren Fleischkonsum bewusst reduzieren.