Hedi Klinger weiß, was die Klassiker der österreichischen Küche ausmacht

"Na, heuer Weihnachten måch i nu a Ent’n!" Der Satz lässt keine Widerrede zu, Hedi Klinger richtet ihn mit Nachdruck an ihren Sohn Willi. Nur weil sie 88 Jahre alt ist, will sich die ehemalige Haubenköchin und Wirtin vom "Gasthof Klinger" in Gaspoltshofen sicher nicht davon abbringen lassen, ihrer Nachkommenschaft an den Feiertagen feines Essen auf den Tisch zu zaubern.