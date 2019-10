Haya Molcho, 64, betreibt mit ihren Söhnen die Restaurantkette "Neni", schreibt Kochbücher, tritt in TV-Shows auf und ist stets auf der Suche nach kulinarischen Inspirationen. Am Donnerstag, 24. Oktober, kommt sie nach Linz und spricht um 16 Uhr in der Buchhandlung Thalia übers Kochen, Reisen, über Trends und ihr neues Buch "Tel Aviv". Die OÖNachrichten haben sie zum Interview gebeten.