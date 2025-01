Guide Michelin Österreich zeichnete 82-Sterne-Restaurants aus

Guide Michelin Österreich hat am Dienstagabend im Hangar-7 in Salzburg 82 Sterne-Restaurants ausgezeichnet. Damit ist der international anerkannte Gourmetführer mit seiner Selektion nach 16 Jahren wieder nach Österreich zurückgekehrt. In der landesweiten Ausgabe hat es das Wiener Restaurant Steirereck im Stadtpark mit drei Sternen in die Top-Liga geschafft.

Die letzte Ausgabe des Guide Michelin für ganz Österreich war im Jahr 2009 erschienen. Für den aktuellen Guide wurden im Vorjahr Restaurants im ganzen Land getestet. Insgesamt werden 333 Restaurants im Guide Michelin Österreich 2025 empfohlen. 13 neue Restaurants hat der Restaurantführer mit zwei Sternen ausgezeichnet, 53 neue Restaurants mit einem Stern. 33 grüne Michelin-Sterne wurden für ressourcenschonende Gastronomie vergeben, und 43 "Bib Gourmands" für das bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

"Österreich hat sich in den vergangenen Jahren als weltweit attraktives Reiseziel positioniert, mit einem immer breiteren kulinarischen Angebot und einer im ganzen Land spürbaren Gastfreundschaft", erklärte im Vorfeld Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide Michelin.

Gerichte "von beeindruckender Eleganz"

Zur der Zeremonie im Hangar-7 wurden Gastronomen und Gastronominnen sowie Vertreter und Persönlichkeiten der Branche eingeladen. Eingehend gewürdigt wurde das Wiener Restaurant Steirereck im Stadtpark. Zu verdanken sei diese außerordentliche Leistung der Individualität und Authentizität, die Patron Heinz Reitbauer und sein Team um Küchenchef Michael Bauböck in dieser Location auf die Teller bringen, hieß es. "Definitiv keine Küche von der Stange. Die Gerichte sind nicht verkopft oder überladen. Hier wird leicht, frisch und mit beeindruckender Eleganz und geschmacklicher Komplexität gekocht." Großes Lob erntete Sommelier René Antrag mit seiner Wein-Expertise.

Das Steirereck teilt sich die gastronomische Spitze von Wien und Österreich mit dem - am Weingut Hajszan Neumann untergebrachten - Restaurant Amador, das für "die raffiniert-kreative Küche" von Juan Amador bereits seit Jahren mit drei Michelin-Sternen gekürt wird.

Zwei Sterne für Ois im Mühltalhof

13 neue Restaurants hat der Guide Michelin in Österreich mit zwei Sternen ausgezeichnet. Fünf Häuser waren bereits mit zwei Sternen gelistet. Darunter etwa das Restaurant Stüva in Ischgl in Tirol. Über zwei Sterne freuen kann sich auch das kleine Ois im Mühltalhof in Neufelden in Oberösterreich. Ebenso hervorragend bewertet wurde die selbstbewusste moderne Küche, die Johannes Nuding nach seiner Rückkehr aus der internationalen Gastronomie in seine österreichische Heimat jetzt im Schwarzen Adler in Hall in Tirol zum Besten gibt.

Top-Niveau wurde auch der geschmackvoll-alpinen Griggeler Stuba im "Burg Vital Resort" in Lech am Arlberg (Vorarlberg) attestiert. Hervorgehoben wurde auch das Restaurant Obauer in Werfen im Land Salzburg. "Klassisch, aber keinesfalls angestaubt, wahren die Brüder Karl und Rudolf Obauer hier die Werte des traditionsreichen Familienbetriebs." Zwei Sterne erhielt auch das Kräuterreich by Vitus Winkler in Sankt Veit im Salzburger Pongau mit einer naturverbundene, strikt regionalen und kräuterreichen Küche. Zudem erhielt das Restaurant für seine nachhaltige Philosophie einen Grünen Stern.

In Wien neu vertreten und direkt mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde das Restaurant Doubek, in dem Patron Stefan Doubek mit seinem speziellen Feuer-Konzept für ein ganz besonderes Erlebnis sorgt. Daneben konnten folgende Wiener Restaurants ihre zwei Sterne bestätigen: Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Mraz & Sohn sowie Konstantin Filippou.

Ein Stern für RAU in Großraming

Unter den 62 mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Österreichs finden sich 53 neue. Dazu zählt beispielsweise das im Naturpark gelegene Restaurant "Die Forelle" in Weißensee in Kärnten, das "RAU nature-based cuisine" in Großraming in Oberösterreich, das Restaurant "Sigwart's Tiroler Weinstuben" in Brixlegg in Tirol und das leger-moderne "Esslokal" in Hadersdorf am Kamp in Niederösterreich.

In Wien wurden neben den fünf bereits empfohlenen 1-Stern-Restaurants - TIAN, Edvard, APRON, [aend] und Pramerl & the Wolf - drei weitere Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet: das Esszimmer - Everybody's Darling, das stylische Restaurant Herzig sowie das Z'SOM.

Drei Awards für besondere Leistungen

Drei Awards vergab der Guide Michelin für besondere Leistungen. Gewürdigt wurden Service, Young Chef und Sommelier. Den Michelin Service Award erhielt Barbara Eselböck aus dem Restaurant Taubenkobel in Schützen am Gebirge in Burgenland. Der Young Chef Award ging an Julian Stieger, Küchenchef im Restaurant Rote Wand Chef's Table in Lech am Arlberg (Vorarlberg). Gewinner des Sommelier Awards ist Alexander Koblinger, der sich in Golling im Salzburger Tennengau "im Döllerers Genießerrestaurant als geradezu wandelndes Weinlexikon erweist".

Der internationale Gourmetführer hat Österreich im Jahr 2010 aufgrund der Absatzzahlen aus seiner Wertung genommen. In den folgenden Jahren bildeten die Städte Wien und Salzburg die Ausnahme. Ihre Restaurants wurden weiterhin für den "Main Cities"-Führer von den "Guide Michelin"-Testern bewertet. Zum ersten Mal ist mit dem Wiener "Amador" im März 2019 ein österreichisches Restaurant mit der Höchstwertung von drei Sternen des Guide Michelin ausgezeichnet worden.

Der Restaurantführer vergibt bis zu drei Sterne. Finanziert wird die Rückkehr des Guide Michelin von der Österreich Werbung und acht Landestourismusorganisationen - allen außer Wien. Die Kosten betragen mehrere Hunderttausend Euro pro Jahr. Großhändler und Gastronomen wie der Salzburger Hotelier Sepp Schellhorn befürworteten das Bemühen, wieder österreichweit gute Häuser in den berühmten Guide zu bringen, um auch die heimische Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

