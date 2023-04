Der Gründonnerstag ist der fünfte Tag der Karwoche, Christen erinnern sich an das Abendmahl, das Jesus am Vorabend seines Todes mit seinen zwölf Jüngern gefeiert hat. Dem Brauch zufolge essen viele Menschen an diesem Tag grünes Gemüse – obwohl sich die Bezeichnung Gründonnerstag eigentlich vom Wort "greinen" (weinen, klagen) ableitet.