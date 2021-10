Manche Firmen investieren in einen Kaffeeautomaten, einige bevorzugen Kapselmaschinen und andere stellen gleich einen Barista für 500 Mitarbeiter an. So wie der IT-Konzern Dynatrace in Linz. Ryan Wevels ist einer davon und zaubert Herzen, Blätter und Figuren in den Milchschaum. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigt – sie stellen sich gerne für einen Kaffee an. Nicht weil er gratis angeboten wird, sondern weil der Espresso oder Cappuccino besser schmeckt als ein Allerweltskaffee und