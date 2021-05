Grenzwerte für Salz gefordert

Die WHO legte eine Tabelle mit empfohlenen Höchstwerten für einige Dutzend Nahrungsmittel vor. So sollen etwa 100 Gramm süße Kekse nicht mehr als 265 Milligramm Salz enthalten. Der Höchstwert für Popcorn, Nüsse und Kerne solle 280, für Tiefkühlpizza 450, bei reifem Käse 625 und bei Ketchup 650 Milligramm Salz nicht überschreiten.

Generell rät die WHO, nicht mehr als fünf Gramm Salz pro Tag zu sich zu nehmen. Zu viel erhöhe den Blutdruck und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu salzhaltiges Essen könne auch zu chronischen Leberkrankheiten, Nierenleiden, Fettleibigkeit und Magenkrebs beitragen, so die WHO.