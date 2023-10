Greenpeace fordert mehr Fertigpizzen in Bio-Qualität

Vegetarische Pizzen in Bioqualität sind Mangelware.

"Nur sieben Prozent sind im Schnitt biologisch hergestellt, Bio-Pizzen sind in fünf von neun Supermärkten erhältlich", so das Resümee. Rein pflanzliche Pizzen kamen ebenfalls bloß auf rund sieben Prozent. Insgesamt waren von 180 geprüften Pizzen nur zwei sowohl bio als auch vegan.

Diese Kombi wäre laut Umweltschutzorganisation jedoch am besten für Umwelt und Klima. Daher kritisierte Greenpeace das mangelnde Angebot an umweltschonend hergestellten Pizzen. "Auch bei Pizza muss es möglich sein, beste Bio-Qualität zu genießen", sagte Melanie Ebner, Landwirtschaftssprecherin bei Greenpeace. Weder Dr. Oetker und Original Wagner bieten demnach Bio-Qualität, die zwei biologisch hergestellten Pizzen, die rein pflanzlich sind, wurden bei Billa Plus gefunden.

