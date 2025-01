Gesunder Knabberspaß zum Selbermachen

Zu salzig, vollgesogen mit Transfetten und angereichert mit Geschmacksverstärkern und Haltbarmachern: Diese Attribute gelten für die meisten Knabbereien, die es im Supermarkt zu kaufen gibt. Die logische Konsequenz für Menschen, die auf ihre Gesundheit und ihre Figur achten, heißt daher: Finger weg davon! Weder Kartoffelchips noch Nachos, Tortillas oder Schokokekse dürfen in den Einkaufswagen.

Wer seine Knabbereien jedoch selbst zubereitet, muss sich nicht in Verzicht üben. Denn damit hat man es selbst in der Hand, welche Zutaten man verwendet. Außerdem kann man auf persönliche Vorlieben oder Ernährungsbedürfnisse eingehen, und künstliche Zusatzstoffe, Zucker oder Transfette sind sowieso kein Thema.

Darüber hinaus kann man beim Selbermachen von Knabbereien der Fantasie freien Lauf lassen. In originelle und zugleich gesunde Knabbereien lassen sich beispielsweise Nüsse, Samen oder frisches Gemüse verwandeln.

Die Leben-Redaktion hat drei Rezepte ausprobiert und war überrascht, wie unkompliziert und rasch die Snacks zubereitet waren – und wie gut sie auch bei Gästen angekommen sind.

Kräuternüsse Bild: griessl

Kräuter-Nüsse

Zutaten:

1 Bund Thymian, 3 EL Rosmarin, 1 Eiweiß,

3 EL Öl, 4 TL Rauchsalz, Chilipulver (nach Belieben), 150 g Haselnüsse, 150 g Cashewnüsse, 150 g Walnüsse, 150 g Mandeln geschält, 150 g Kürbiskerne

Zubereitung:

Eiweiß leicht aufschlagen. Thymian und Rosmarin abzupfen, beide Kräuter fein schneiden und mit Öl, Salz und Chili ins Eiweiß mischen. Nüsse, Mandeln und Kürbiskerne dazu mischen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Im 200 Grad heißen Ofen 15-20 Minuten rösten. Dabei alle fünf Minuten wenden. Auskühlen lassen und verpacken.

Kohlchips Bild: privat

Wirsing-Chips

Zutaten:

150 g Grünkohl (oder Wirsing), 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer, Sesam, Curry oder je nach Geschmack andere Gewürze

Zubereitung: Die Grünkohlblätter vom Strunk trennen. Die Blätter waschen und gut trockentupfen. In eine Schüssel geben und Olivenöl, Sesam und Gewürze hinzufügen. Alles gut miteinander vermischen. Die Blätter auf ein Backblech legen und im Backrohr bei 130 Grad Umluft backen.

Die Garzeit variiert je nach Größe und Konsistenz der Chips. Man sollte sie daher gut im Auge behalten und keinesfalls länger als 30 Minuten im Ofen lassen. Tipp: Damit der Dampf aus dem Ofen entweichen kann, zwischendurch die Ofentür öffnen.

Kichererbsen Bild: griessl

Knusprige Kichererbsen

Zutaten:

1 Dose Kichererbsen, 4 Zweige Thymian, 4 Zweige Rosmarin, Salz und Pfeffer, 2 Prisen Paprikapulver, 100 Gramm Parmesan

Zubereitung:

1. Die Kichererbsen aus der Dose abtropfen lassen und auf ein Blech mit Backpapier geben. Anschließend mit frischen Kräutern (z. B. Thymian, Rosmarin), Salz, Pfeffer und Paprikapulver verfeinern.

2. Mit frisch geriebenem Parmesan bestreuen und im Ofen bei 190 Grad etwa 25 Minuten backen. Anschließend kurz abkühlen lassen und die Chips vom Blech genießen.

