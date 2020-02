Gesellmann gewinnt die Weinshow

Der Philosoph Aristoteles wusste es bereits. "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile." Kellermeister greifen in der Weinproduktion gerne diesen Gedanken auf und verschneiden mehrere Weine, um mehr Aromen, Säure und Farbe in die Weine zu bringen und die besonderen Eigenschaften verschiedener Rebsorten zu betonen. Das Ziel ist, daraus eine harmonische Komposition zu gestalten. Eine Cuvée wird in Frankreich auch Assemblage oder Marriage ("Heirat") genannt.

Am Freitag durften im Gasthof Klinger in Gaspoltshofen mehr als 100 Gäste erstklassige Cuvées aus Österreich verkosten. 21 Winzer reichten ihre Premiumweine ein, die – wie bei jeder Weinshow – zuerst von einem Expertenteam verdeckt verkostet und nach dem 20-Punkte-System bewertet wurden. In der Jury waren dieses Mal der Geschäftsführer von Wein & Co, Willi Klinger, sein Bruder Thomas vom Weingut Bründlmayer und die zwei Sommeliers der OÖNachrichten, Hans Stoll und Philipp Braun.

H. Stoll, T. Klinger, E. Huber, P. Braun und W. Klinger beim Verkosten Bild: Alexander Schwarzl

Für die Experten schmeckte Bärenreiser, eine Cuvée aus Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon, von Philipp Grassl aus Göttlesbrunn am besten. Knapp dahinter folgten Christian Fischer aus Sooß mit seiner Cuvée Muschelkalk und der Deutschkreutzer Albert Gesellmann mit Opus Eximium. Diese Assemblage aus Blaufränkisch, Zweigelt und St. Laurent war der Lieblingswein des Publikums. Die Gäste verkosteten verdeckt, der Sieger wurde nach dem Weinshow-Prinzip ermittelt: Gewinner ist der Winzer, dessen zwölf Weine zuerst ausgetrunken werden.

Die Gastgeber der OÖN-Weinshow: Wolfgang Klinger, Christiane Lippert und Hermi Klinger Bild: Alexander Schwarzl

Auf dem zweiten Rang landete Philipp Grassl aus dem Carnuntum – der Sieger der Experten. Dritter wurde ebenso ein Winzer aus dem Carnuntum: Lukas Markowitsch aus Göttlesbrunn mit seiner Cuvée Lukas. Zweigelt und Merlot geben in diesem Fall der Cuvée den besonderen Feinschliff.

Gerlinde Gaubinger, Sabine und Herbert Mayrhuber und Günter Feischl Bild: Alexander Schwarzl

Expertenwertung

Thomas Klinger (Weingut Bründlmayer), Willi Klinger (Wein & Co), Hans Stoll und Philipp Braun (beide OÖNachrichten-Sommeliers) verkosteten vor der Weinshow 21 Weine blind und bewerteten nach dem 20-Punkte-System.

1 Philipp Grassl, Göttlesbrunn, Bärenreiser (ZW, ME, BF, CS) 2017 (28,80 Euro), 02162/8483. www.weingut-grassl.com

Göttlesbrunn, Bärenreiser (ZW, ME, BF, CS) 2017 (28,80 Euro), 02162/8483. www.weingut-grassl.com 2 Christian Fischer, Sooß, Cuvée Muschelkalk (CF, ME, ZW) 2015 (13,90 Euro), 0699/17387130. www.weingut-fischer.com

Sooß, Cuvée Muschelkalk (CF, ME, ZW) 2015 (13,90 Euro), 0699/17387130. www.weingut-fischer.com 3 Albert Gesellmann, Deutschkreutz, Opus Eximium (BF, ZW, SL) 2017 (22,50 Euro), 02613/803600. www.gesellmann.at

Deutschkreutz, Opus Eximium (BF, ZW, SL) 2017 (22,50 Euro), 02613/803600. www.gesellmann.at 4 Reinhold Krutzler, Deutsch-Schützen, Alter Weingarten (BF, ZW) 2017 (24 Euro), 03365/21868. www.krutzler.at

Deutsch-Schützen, Alter Weingarten (BF, ZW) 2017 (24 Euro), 03365/21868. www.krutzler.at 5 Weingut Lang, Neckenmarkt, Cuvée Excelsior (BF, CS, ME, SY) 2017 (24 Euro), 02610/42384. www.rotweinelang.at

Die Show-Sieger

100 vinophile Gäste degustierten 21 Rotwein-Cuvées der Premium Kategorie verdeckt, um sich nicht von Etiketten täuschen zu lassen. Sieger ist jener Winzer, dessen zwölf Flaschen zuerst ausgetrunken wurden.

1 Albert Gesellmann, Deutschkreutz, Opus Eximium (BF, ZW, SL) 2017 (22,50 Euro), 02613/803600. www.gesellmann.at

Deutschkreutz, Opus Eximium (BF, ZW, SL) 2017 (22,50 Euro), 02613/803600. www.gesellmann.at 2 Philipp Grassl, Göttlesbrunn, Bärenreiser (ZW, ME, BF, CS) 2017 (28,80 Euro), 02162/8483. www.weingut-grassl.com

Göttlesbrunn, Bärenreiser (ZW, ME, BF, CS) 2017 (28,80 Euro), 02162/8483. www.weingut-grassl.com 3 Lukas Markowitsch, Göttlesbrunn, Cuvée Lukas (ZW, ME) 2015 (26 Euro), 02162/8226. www.lukas-markowitsch.com

Göttlesbrunn, Cuvée Lukas (ZW, ME) 2015 (26 Euro), 02162/8226. www.lukas-markowitsch.com 4 Reinhold Krutzler, Deutsch-Schützen, Alter Weingarten (BF, ZW) 2017 (24 Euro), 03365/21868. www.krutzler.at

Deutsch-Schützen, Alter Weingarten (BF, ZW) 2017 (24 Euro), 03365/21868. www.krutzler.at 5 Weingut StephanO, Deutsch-Schützen, Cuvée StephanO (ME, CS, CF) 2015 (25 Euro), 0664/2636939. www.stephano.at

