Wein- und Genuss-Frühling Der Stadtsaal in Vöcklabruck verwandelt sich am 1. April, von 16 bis 21 Uhr in ein vinophiles Genusszentrum. 25 ausgewählte Top-Winzer aus Österreich und Italien präsentieren ihre Weine. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, bucht die Masterclass bei Weinakademiker Manuel Frühauf, der von 18 bis 19 Uhr die geschmackliche Vielfalt von roten und weißen Burgundersorten aufzeigt. Die Masterclass kostet 15 Euro pro Person, der Eintritt für die Messe beträgt 18 Euro.