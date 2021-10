Genussland-Challenge: Im Salzkammergut Attwenger Nr.1

Charmant liegt das Weinhaus Attwenger im herzen der Kaiserstadt Bad Ischl. Die Denkmalgeschützte Villa am Lehar-Kai ist seit jeher eine verlässliche Adresse für Gourmets.

Seit sechs Jahren führen dort Küchenchef Tobias Fers mit Gattin Nadine als Pächter das Genuss-Regiment. Sohn Timothy Jack (21) zaubert als Patissier nachhaltig und regional süße Momente. Tochter Naomi Lina Marie (24) verleiht dem Service Flügel. Die Namen der Kinder deuten an. Da ist auch Koch-Erfahrung im Ausland im Spiel. Zwischen Deutschland, wo die Wurzeln des Gourmet-Paares liegen, breiten sich etliche US-Jahre in Restaurants in Naples/Kalifornien aus.

Sieger der Jury und der Herzen

"Wir kochen seit jeher regional, nachhaltig und bringen so den ursprünglichen Geschmack der Zutaten zur Geltung", sagt Tobias Fers. Er ist Genussland-Wirt, obendrein AMA-zertifiziert und freut sich, dass ehrliche Qualität nun einmal honoriert wird. Sein Restaurant "Weinhaus Attwenger" ist der Salzkammergut-Sieger der Wirte-Challenge des Genusslandes Oberösterreich. Die wurde in Kooperation mit den OÖNachrichten ausgeschrieben, um Herkunftsbezeichnungen auf den Speisekarten ins Scheinwerferlicht zu rücken. Die Gäste waren aufgerufen, Fotos von regionalen Lieblingsspeisen hochzuladen und unter #einfachechtehrlich zu teilen. Die Jury tagte über der "Schmanckerlparade" und für das Weinhaus Attwenger ging´s schnurstracks aufs Siegerstockerl. Damit sind auch die regionalen Lieferanten die Gewinner. Als besondere regionale Köstlichkeit empfiehlt Koch Fers Bio-Entenbrust von den Eiermachern in Kremsmünster mit Blaukraut und Serviettenknödl.

Entenbrust mit Blaukraut und Serviettenknödl Bild: haas

Für dessen Qualität steht Eiermacher-Chef Manfred Söllradl quasi persönlich im Geschnatter seines Geflügels gerade.

Salzkammergut-Tapas a la Restaurant Weinhaus Attwenger Bild: haas

Weinhaus Attwenger, Nadine und Tobias Fers, Lehar-Kai 12, 4820 Bad Ischl, 06132/29703 restaurant-attwenger.at.

Mi.-Fr. ab 14 Uhr, Sa. und So. ab 12 Uhr, Mo. und Di. Ruhetage