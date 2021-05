Genuss-Siegel weist regionale Produkte aus

Wer heimische Lebensmittel kauft, braucht die Gewissheit, dass die Rohstoffe von regionaler Herkunft sind. Der AMA hat nun ein neues Gütesiegel für Direktvermarkter, Nahversorger wie Bäckereien und Fleischereien und die Gastronomie geschaffen, das sicherstellt, dass die Herkunft der verwendeten Lebensmittel richtig angegeben wird und zudem auch hohe Qualitätsstandards in der Produktion eingehalten werden.

"Die Menschen können sich auf dieses AMA-Genuss-Siegel verlassen, der Wildwuchs an Auszeichnungen, die mit der Herkunft der Lebensmittel werben, ist damit Geschichte", sagt Genuss-Landesrat Max Hiegelsberger bei einer Pressekonferenz in der Bäckerei Brandl in Linz, die bereits das Genuss-Siegel trägt. "Die regionale Herkunft und handwerklich-meisterliche Qualität der Produkte sind ein wesentlicher Konsumentennutzen und Verkaufsvorteil," ist auch Innungsmeister Leo Jindrak überzeugt. Das Wirtschaftsressort des Landes OÖ unterstützt heimische Lebensmittelmanufakturen bei den Zertifizierungskosten mit bis zu 350 Euro – in etwa so hoch seien die Kosten für einen kleineren Betrieb.