Genuss, ganz ohne Promille? Alkoholfreie Biere und Cocktails werden immer beliebter

Vierzig Prozent der Österreicher trinken einmal in der Woche oder öfter Alkohol, wie das Online Research Institut Marktagent jetzt in einer Studie herausfand. Gruppenzwang oder die Aussicht auf einen spaßigeren Partyabend sind oft Anlass, warum das eine oder andere Gläschen zu viel konsumiert wird.

Dabei gibt es viele gute Gründe dafür, keinen Alkohol zu trinken: Am häufigsten auf Alkohol verzichtet wird mit Blick auf die eigene Gesundheit, aber auch dessen charakteristischer Geschmack kommt scheinbar nicht bei allen in der Bevölkerung gut an. Immer häufiger werden aber auch alkoholfreie Alternativen dem promillehaltigen Pendant vorgezogen - und das nicht nur, wenn man nachher mit dem Auto fahren muss.

Alternativen können mit "echtem" Sprudel mithalten

Alkoholfreies Bier und sogenannte "Mocktails" (eine Kombination aus Cocktail und dem englischen "to mock", was so viel wie "nachahmen" bedeutet) werden hierzulande mit Abstand am häufigsten getrunken. Als besonders "positiv", "innovativ" und "kreativ" werden diese laut der aktuellen Studie von Marktagent etwa gesehen.

Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich aber auch Null-Promille-Alternativen von Wein, Sekt und neuerdings auch von Spirituosen. Alkoholfreie Spirituosen versuchen den Geschmack von normalerweise besonders hochprozentigen Getränken wie Whiskeys, Gin, Wodka oder Rum zu imitieren. Wie bei den Originalen setzen Hersteller dabei aber oft auf künstliche Aromen, Farbstoffe und Geschmacksverstärker - ein Blick auf die Zutatenliste schadet also auch hier nicht.

In den sozialen Medien findet man bereits zahlreiche Ideen zum anti-alkoholischen Anstoßen, ganz nach dem Motto "Null Prozent Alkohol, hundert Prozent Geschmack":

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Hier das Rezept für den Pink Drink mit Kokos und Himbeeren: Zutaten 200 ml Früchtetee ( 1 - 2 Teebeutel)

Eiswürfel

8 Himbeeren - TK

- 1 TL Himbeersirup

150 ml Kokosdrink

Zubereitung Früchtetee aufkochen und gut abkühlen lassen. Eiswürfel in ein großes Glas geben. Gefrorene Himbeeren zugeben. Das Glas mit Früchtetee aufgießen. Himbeersirup zugeben. Alles mit Kokosdrink auffüllen.

Stimmen Sie ab: