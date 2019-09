Gasthaus König und Maximilianstube im Wirtshausführer ausgezeichnet

Mittlerweile feiert der Wirtshausführer die 21. Ausgabe. 1000 österreichische Lokale werden regelmäßig von Kulinarik-Redakteuren getestet und aufgelistet.

Im Vorjahr wurde der Gasthof Klinger in Gaspoltshofen zum Wirtshaus des Jahres gewählt, heuer machte der Berggasthof König am steirischen Pöllauberg das Rennen. Das Gasthaus ist seit dem Jahr 1627 in "königlicher Hand".

Die Wirtshausführer-Jury hat zudem aus jedem Bundesland den besten Weinwirt sowie den Aufsteiger des Jahres prämiert.

Stube im Maximilianhof, Altmünster Bild: Peter Hautzinger

Die Liste der Weinwirte 2020:

Wien: Waldviertlerhof, 1050 Wien

Waldviertlerhof, 1050 Wien Burgenland: Zur Blauen Gans, Weiden am See

Zur Blauen Gans, Weiden am See Kärnten: Metzgerwirt, Radenthein

Metzgerwirt, Radenthein Niederösterreich: Seewirtshaus, Semmering

Seewirtshaus, Semmering Oberösterreich: König, Kremsmünster

König, Kremsmünster Salzburg: Blaue Gans, Salzburg

Blaue Gans, Salzburg Steiermark: Kohlröserlhütte, Bad Aussee

Kohlröserlhütte, Bad Aussee Tirol: Schulhaus, Zellberg

Schulhaus, Zellberg Vorarlberg: Burgrestaurant Gebhardsberg, Bregenz

Die Liste der Aufsteiger 2020:

Wien: Dingelstedt 3, 1150 Wien

Dingelstedt 3, 1150 Wien Burgenland: Ziegelwerk, Wimpassing an der Leitha

Ziegelwerk, Wimpassing an der Leitha Kärnten: Südsee, Maria Wörth

Südsee, Maria Wörth Niederösterreich: Josefs Himmelreich, Zaußenberg am Wagram

Josefs Himmelreich, Zaußenberg am Wagram Oberösterreich: Die Stube im Maximilianhof, Altmünster

Die Stube im Maximilianhof, Altmünster Salzburg: Der Sonnberg, Zell am See

Der Sonnberg, Zell am See Steiermark: Artis, Graz

Artis, Graz Tirol: Mocking – das Wirtshaus, Kitzbühel

Mocking – das Wirtshaus, Kitzbühel Vorarlberg: Hoheneck, Mittelberg

Über den Titel "Winzer 2020" darf sich Christoph Körner vom Weingut Dürnberg in Falkenstein im nordöstlichen Niederösterreich freuen. Produzent des Jahres ist Walter Grüll, der seit 2002 echten Stör-Kaviar aus Österreich anbietet. Landeshauptmann Hermann Schützenhofer hatte die Ehre, stellvertretend für den steirischen Weinbau die Auszeichnung "Weinmensch 2020" entgegenzunehmen.

Neuer Schwerpunkt

"Erstmals loben wir nachhaltige Initiativen der Wirtinnen und Wirte aus. Begonnen hat es mit der Regionalität, jetzt rücken Umwelt- und Klimaschutz und Mitarbeiterführung in den Mittelpunkt. Essen und Trinken spielen dabei eine zentrale Rolle“, sagen die Wirtshausführer-Herausgeber.

Von 117 Lokalen, die im Wirtshausführer unter dem Schlagwort "Nachhaltig Wirten" vermerkt sind, finden sich 50 in Oberösterreich.