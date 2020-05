Ganz langsame Entwöhnung vom Zucker in der Limo

Werden die enthaltenen rund 17.000 Kalorien als Energieüberschuss abgespeichert, entspricht dies pro Jahr rund 2,4 Kilo mehr auf der Waage. Vorsorgemedizinern sind diese Getränke daher längst ein Dorn im Auge.

Das Salzburger Institut SIPCAN hat gestern erstmals Ergebnisse einer Langzeitstudie vorgelegt. Diese zeigt: Österreich wird langsam vom vielen Zucker in Limonaden entwöhnt. Im Verlauf der vergangenen zehn Jahre ist der Zuckeranteil um ein Fünftel gesunken, ohne dass dies mit anderen Süßstoffen kompensiert worden wäre. Das Rezept: Der Zuckeranteil wird in kleinen Stufen kontinuierlich gesenkt und so nicht wirklich bemerkt. Das Modell könnte für andere Lebensmittel und Länder Vorbild sein.