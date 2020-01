Fünf Empfehlungen für die "Wein & Genuss" in Linz

Nur ein paar Wochen mussten sich die Genießer gedulden, ehe am 14. und 15. Februar das Weinverkostungsjahr 2020 startet. Zwei Tage lang dürfen sie nun in den Hallen des Design Centers flanieren und sich von den 200 Winzern über Jahrgänge und Rebsorten beraten lassen, den eigenen Gaumen schulen und die Vielfalt an Weinen verkosten. Die Wein & Genuss wird vom Weinmagazin Vinaria veranstaltet und ist nach der VieVinum in Wien, die zweitgrößte Weinmesse Österreichs.

Die OÖN stellen fünf Betriebe aus fünf unterschiedlichen österreichischen Gebieten vor.

Bergkirchner – Wachau

Beim Betrieb Bergkirchner dachte man früher mehr an Marillen als an Wein. Mit der Übernahme durch Martin Bergkirchner hat sich das insofern geändert, dass heute der Name auch ein Synonym für vorzügliche Rieslinge darstellt: Die Weine sind puristisch, präzise und prägnant.

Alphart – Thermenregion

Traiskirchen steht stellvertretend für das Weingebiet mit zwei typischen Rebsorten: Rotgipfler und Zierfandler. Beide werden vom Traditionsweingut zu außergewöhnlichen Weinen ausgebaut.

Pedalones – Wien

Eine Oberösterreicherin, ein Rumäne, Liebe und Fantasie. Mit dem kleinen Weingut Pedalones zeigen Kathi und Dragos Pavelescu groß auf. Der Gemischte Satz ist bereits zum Verkosten.

Wimmer-Czerny – Wagram

Bodenfruchtbarkeit, Tierwohl und Pflanzengesundheit sind nicht verhandelbar. Für den biodynamischen Winzer Hans Wimmer-Czerny ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern gelebte Realität. Unbedingt Roten Veltliner probieren.

Frauwallner – Vulkanland

Die Erfolge von der Familie Frauwallner kennen scheinbar keine Grenzen. Mehrmals wurde der steirische Betrieb bereits als "Weingut des Jahres" ausgezeichnet. Freuen darf man sich auf die ersten DAC-Weine.

Die Wein & Genuss findet am 14. und 15. Februar, jeweils von 13 bis 20 Uhr im Linzer Design Center statt. Tageskarte im Vorverkauf 17 Euro (mit OÖNcard: 12 Euro), 2-Tages-Karte im Vorverkauf 25 Euro (mit OÖNcard: 20 Euro). Tickets: office@lwmedia.at, Tel. 02732/82000. www.weingenusslinz.at