Wer jemals Urlaub in Frankreich gemacht hat, weiß es: Knusprig gebraten und mit Knoblauch gewürzt werden Froschschenkel in zahlreichen Restaurants des Landes serviert. Kaum ein Gericht gilt international als so typisch französisch. Etwa 4000 Tonnen des traditionellen Gerichts werden in Frankreich im Jahr verzehrt.