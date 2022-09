Rote-Rüben-Tartare gemischt mit Rinderfaschiertem, bunter Zupfsalat mit Lamm-Kebab, Burger mit Salat, karamellisierten Zwiebeln, Tomaten, Cheddar Käse und Senf Mayo: Das, was gestern im „Glorious Bastards“ in den Promenaden Galerien in Linz serviert wurde, schmeckte vorzüglich, spannend gewürzt, mit Biss. Doch das Besondere daran war etwas ganz anderes - Fleisch, wie wir es kennen, verlieh keiner der Speisen ihren Geschmack.