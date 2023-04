Es ist das Sinnbild für die karge Zeit: das Fastenbeugerl, das in vielen Regionen Oberösterreichs in den Wochen vor Ostern traditionell gebacken wird. "Vor allem im Salzkammergut und im Traunviertel ist es weit verbreitet", sagt Sieglinde Frohmann, Leiterin des Innviertler Volkskundehauses in Ried.