Falstaff hat gewählt: Das sind die besten Köche Oberösterreichs

Es darf gefeiert werden – aus Sicht des Gourmetguides Falstaff, der 2005 zum ersten Mal erschienen ist und heuer das 20-jährige Jubiläum feiert. Aber ebenso glänzen mehr als 2050 österreichische Lokale, die von 20.000 Mitgliedern des Falstaff Gourmetsclubs bewertet wurden. 96 Restaurants bekamen für allerhöchstes Niveau vier Gabeln verliehen. Mit der Maximalpunkteanzahl von 100 darf sich fortan das Landhaus Bacher mit Thomas Dorfer schmücken. Es zählt neben dem Steirereck und Amador aus Wien sowie dem Salzburger Ikarus nun zu den Ikonen in Österreich.

Die Besten des Landes

In Oberösterreich bleibt das Ranking an der Spitze unverändert. Mit 99 Punkten und vier Gabeln verteidigt Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen seine Spitzenposition. Einen Punkt dahinter kocht Philip Rachinger vom Ois im Mühltalhof weiterhin großartig auf. Ebenso top ist das Tanglberg in Vorchdorf mit Max Schellerer, das sich den dritten Platz nun mit der Waldschänke in Grieskirchen und dem Mutter-Sohn-Gespann Elisabeth und Clemens Grabmer teilt. Beide Restaurants halten bei vier Gabeln und 96 Punkten.

Ebenso vier Gabeln, jedoch jeweils 95 Punkte bekommen die Restaurants Lukas in Schärding, die Linzer Restaurants Rossbarth und Verdi sowie Lukas Kapeller aus Steyr. Das schicke Restaurant wurde vergangenes Jahr als Neueröffnung des Jahres gefeiert und verbessert sich diesmal um zwei Punkte.

Die Auszeichnung "Beste Neueröffnung des Jahres 2025" kommt wieder aus Oberösterreich: Die Belétage in Traunkirchen mit Patron Wolfgang Gröller, "Großmeister" Lukas Nagl und Souschef Max Deuker überzeugte die Tester mit einem bemerkenswerten Konzept. "Neben der grandiosen Feuerküche und den stets herausragenden Fischgängen sind es vor allem die antizyklischen Öffnungszeiten, die diesen Ort so einzigartig im gesamten Salzkammergut machen", schreibt der Guide. Nachdem bereits die Bar in der Belétage unter Marcus Volsa als beste ausgezeichnet wurde, glänzt das Restaurant ebenso im Gourmet-Scheinwerferlicht.

Sonderauszeichnungen

Bei zwei weiteren Preisen triumphierten die gebürtigen Oberösterreicher Josef Neulinger (Almhof Schneider, Lech) und Toni Tossmann (Mochi Group, Wien). Neulinger wurde als bester Sommelier ausgezeichnet, Tossmann erhält den Titel "Bester Service des Jahres."

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun