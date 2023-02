Falstaff: Das sind die beliebtesten Krapfenbäcker in Oberösterreich

Faschingszeit ist Krapfenzeit. Aus diesem Anlass hat Falstaff dazu aufgerufen, für die beliebtesten Bäcker in Österreich abzustimmen. Nach zwei Wochen standen die Sieger in den einzelnen Bundesländern fest: Laut Voting erfreuen sich die Krapfen vom Backhaus Hinterwirth mit Sitz in Gmunden hierzulande an höchster Beliebtheit. Für 31 Prozent der Nutzer gibt's dort die besten Krapfen. Mit 13 Prozent landete die Konditorei Vogl aus Eferding auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt von der Linzer Konditorei Jindrak (zwölf Prozent).

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zusätzlich ließ Falstaff über das beste Krapfen-Angebot in den Supermärkten abstimmen. Das Ergebnis: "Die Lebensmittelhandelskette Hofer konnte ihren Vorjahressieg in dieser Kategorie behaupten", sagt Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Bildergalerie: Krapfen und ihre süßen Geheimnisse 1 (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/10 Galerie ansehen

Die Sieger in allen Bundesländern:

Supermärkte

Hofer

Billa/Billa Plus

Spar

Wien

Bäckerei Der Mann, mehrere Standorte

Bäckerei Ströck, mehrere Standorte

Konditorei Groissböck, mehrere Standorte

Niederösterreich

Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte

Hartner Brot, 2020 Schöngrabern

Konditorei Piaty, 3340 Waidhofen an der Ybbs

Burgenland

Kaplan am Kurplatz, 7431 Bad Tatzmannsdorf

Bäckerei Kaiser, 7202 Bad Sauerbrunn

Bäckerei Café Strommer, 7072 Mörbisch am See

Oberösterreich

Backhaus Hinterwirth, 4810 Gmunden

Konditorei Vogl, 4070 Eferding

Konditorei Jindrak, 4020 Linz

Steiermark

Bäckerei Café Kranich, 8039 St. Peter am Ottersbach

Mehlveredelung Uller (ehem. Bäckerei Reicht), 8330 Feldbach

Bäckerei Birchbauer, 8280 Fürstenfeld

Kärnten

Bäckerei Gregori, 9585 Gödersdorf

Bäckerei Berger, 9500 Villach

Erste Café-Konditorei Hahn, 9300 St Veit an der Glan

Salzburg

Bäckerei Vorhauer, 5201 Seekirchen am Wallersee

Baltram – Feine Patisserie, 5020 Salzburg

Café Konditorei Fürst, 5020 Salzburg

Tirol

Hausbäckerei Waldhart, 6410 Telfs

Café Konditorei Thaler, 6235 Reith im Alpbachtal

Bäckerei Therese Mölk, 6176 Völs

Vorarlberg

Bäckerei Münsch, 6710 Nenzing

Walter’s Brotlädle, 6771 St. Anton im Montafon

Albrecht’s Brotwerkstatt, 6754 Klösterle

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper