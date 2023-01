EU-Verordnung: Insektenpulver in Brot, Bier und Schokolade zugelassen

Brot, Bier und Schokolade: Neben herkömmlichen Inhaltsstoffen darf auf der Zutatenliste dieser Nahrungsmittel künftig wohl auch so etwas wie "Pulver aus Acheta domesticus (Hausgrille)" stehen. Das geht aus einer EU-Verordnung vom 6. Jänner hervor, die die Zulassung von teilweise entfettetem Pulver aus Hausgrillen als neuartiges Lebensmittel am europäischen Markt genehmigt.

Ganz neu sind derartige Verordnungen allerdings nicht: Mit der Wanderheuschrecke und dem Gelben Mehlwurm wurden 2021 bereits zwei Insektenarten in der Europäischen Union als Nahrungsmittel zugelassen. Gemahlene Grillen sind damit nicht die ersten Insekten, die EU-weit zum Verzehr freigegeben wurden.

Inkrafttreten soll die neue Verordnung am 24. Jänner 2023. Der Antrag auf Genehmigung wurde bereits im Juli 2019 vom vietnamesischen Unternehmen Cricket One Co. Ltd gestellt. Fünf Jahre lang darf das Grillenpulver in der EU vorerst auch nur von diesem verkauft werden.

Auch in Fleischersatzprodukten erlaubt

Konkret darf das Grillenpulver u.a. diesen Produkten beigemischt werden:

Bestimmte Back- und Teigwaren

Crackern, Brotstangen, Getreideriegeln

Soßen

Verarbeiteten Kartoffelerzeugnissen

Pizza

Suppen und Suppenkonzentraten oder -pulver

Bierähnlichen Getränken

Schokoladenerzeugnissen

Nüssen und Ölsaaten

Fleischanalogen (also Fleischersatzprodukten)

Snacks (außer Chips)

Fleischzubereitungen

Die Menge an Pulver, die den einzelnen Produkten beigemengt werden darf, ist allerdings begrenzt. So dürfen etwa Fleischersatzprodukte je 100 Gramm maximal fünf Gramm Grillenpulver beinhalten, Schokoladeerzeugnisse zwei Gramm und Bier 0.1 Gramm.

Keine besondere Kennzeichnungspflicht

Inwieweit der Verzehr des neuartigen Lebensmittels Allergien hervorrufen kann, ist noch nicht hinlänglich geklärt. Die zur Bewertung des Insektenpulvers beauftragte Behörde für Lebensmittelsicherheit stellte in ihrem Gutachten aber fest, dass "der Verzehr dieses neuartigen Lebensmittels eine Sensibilisierung gegen Proteine von Acheta domesticus auslösen kann." Allergische Reaktionen könnten vor allem bei Personen auftreten, die gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben allergisch sind. Die Behörde empfiehlt deshalb weitere Forschungsarbeiten in Bezug auf Allergien.

Eine gesonderte Form der Kennzeichnung von Produkten (etwa auf der Verpackung oder im Produktnamen) ist in der EU-Verordnung allerdings nicht angeführt. Ob ein Produkt Bestandteile von Insekten enthält, erfahren Verbraucherinnen und Verbraucher vorerst lediglich im Kleingedruckten der Zutatenliste.

