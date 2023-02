Essen in einer Welt von morgen

Durch ein Partyzelt betritt man die Ausstellung, passiert einen Hähnchengrill und Biertische mit Resten von Grillhendln, Pommes und Fassbier. So weit, so bekannt – nur der typische Brathendlgeruch fehlt. Doch bereits der zweite Blick offenbart, wie ein Zeltfestbesuch im Jahr 2050 aussehen könnte. Die Speisetafel preist neben den Klassikern auch "Spezialitäten" an.