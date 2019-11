Erstmals fünf Hauben in Österreich

Österreich, aber auch Deutschland, Schweiz und Benelux waren immer etwas anders. Die besten Köche wurden in den Länderausgaben mit der maximalen Anzahl von vier Hauben beurteilt. Auch wenn die Leistungen als großartig zu bewerten waren, fehlte in der Vergangenheit der Vergleich mit internationalen Kapazundern.

Nach französischem Vorbild, wo die besten Köche fünf Hauben verliehen bekommen, zog Österreich nach. Auch um die weiter wachsende Spitze an Top-Restaurants nun differenzierter bewerten zu können. "Um an einer weltweit immer stärker agierenden Marke Rechnung zu tragen, ziehen wir als längster Lizenznehmer mit am gleichen Strang und verwenden ab sofort das neue 5-Hauben-System", schreiben Martina und Karl Hohenlohe, Herausgeber des Gault & Millau Österreich.

Eintritt mit 11 Punkten

Der Einstieg ins Haubengeschäft gelingt nun bereits mit elf Punkten, das Ende der Fahnenstange sind weiterhin 20 Punkte, wenngleich bei 19,5 in der Regel Schluss ist – ein Wert, der ganz selten vergeben wird.

In Österreich landeten fünf Köche mit einer Punkteanzahl von 19 Punkten und fünf Hauben ganz vorne im Spitzenfeld: Aus der Bundeshauptstadt Wien sind drei Köche im Top-Segment zu finden. Konstantin Filippou (Restaurant Konstantin Filippou), Silvio Nickol (Palais Coburg) und Heinz Reitbauer (Steirereck). Weiters komplettieren die Brüder Rudi und Karl Obauer aus Werfen (Restaurant Obauer) und Simon Taxacher aus Kirchberg in Tirol (Gourmetrestaurant Rosengarten) die Riege der besten kulinarischen Handwerker aus Österreich.

Oberösterreichs Köche steigen mit 17,5 Punkten und vier Hauben ins Rennen um die begehrten Hauben ein. Drei Köche, Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen, Philip Rachinger vom Neufeldner Mühltalhof und Rainer Stranzinger vom Restaurant Tanglberg in Vorchdorf, gelten laut Gault & Millau als die besten Köche des Landes und setzen ihren Erfolgslauf konsequent fort.

Dahinter lauern bereits aufstrebende Talente und arrivierte Meisterköche. Mit 16,5 von 20 Punkten oder drei Hauben werden in Oberösterreich Manuel Grabner vom Holzpoldl in Lichtenberg und die Rossbarths (Marco Barth und Sebastian Rossbach) in Linz geadelt.

Neu vertreten ist Klemens Schraml aus Großraming, der vor einem Jahr sein Restaurant "RAU nature based cuisine" eröffnete und auf Anhieb 15,5 Punkte oder drei Hauben erhielt. Ebenso neu im Gault & Millau-Guide vertreten ist Christoph Parzer, der das Fortino in Wels neu übernahm und nun 14,5 Punkte (zwei Hauben) aufweisen kann.

Weitere Auszeichnungen

Gault & Millau prämiert jedoch nicht nur Restaurants, sondern setzt den Weg weiterer Auszeichnungen und Sonderpreise fort, auch um der Vielseitigkeit der Gastronomie Rechnung zu tragen.

Koch des Jahres 2020 wurde Hubert Wallner vom See Restaurant Saag in Kärnten, Heiner Unbenannt vom Wiener Restaurant Apron bekommt den Service Award überreicht. Als Patissier des Jahres darf sich Lukas Lacina (Weinbistro Mast, Wien) freuen, Simon Schubert (Restaurant Aend, Wien) ist Sommelier des Jahres.

In Oberösterreich gibt es zwei Betriebe, die ebenso in den Rang des Exklusiven aufgenommen wurden. Zum einen der Winzer Armin Kienesberger, der mit seinem Betrieb Casa Amore Wein als die Entdeckung des Jahres gilt.

Ausgezeichnet wurde auch Friedrich Rudolf Pöll aus Vorchdorf: Sein Karreespeck vom Duroc-Schwein gilt für Gault & Millau als Speck des Jahres.

4 Hauben

Bootshaus, Traunkirchen (17,5)

Mühltalhof, Neufelden (17,5)

Tanglberg, Vorchdorf (17,5)

3 Hauben

Holzpoldl, Lichtenberg (16,5)

Rossbarth, Linz (16,5)

Lukas Restaurant, Schärding (16)

Rau, Großraming (15,5) – neu

Verdi, Linz (15,5)

Essig’s, Linz (15)

Kaiserterrasse, St. Wolfgang (15)

Keplingerwirt, St. Johann/Wimberg (15)

Nepomuk, St. Florian (15)

2 Hauben

Fortino, Wels (14,5) – neu

Göttfried, Linz (14,5)

Iris Porsche, Mondsee (14,5)

Kliemstein Vino Vitis, Linz (14,5)

Muto, Linz (14,5)

Waldschänke, Grieskirchen (14,5)

1er Beisl im Lexenhof, Nussdorf am Attersee (14)

Aichinger das Bräu, Nussdorf am Attersee (14)

Aqarium, Geinberg (14)

Culinariat by Bergergut, Afiesl (13,5)

Weindlhof, Mauthausen (13,5)

Verdi Einkehr, Linz (13)

1 Haube

Gasthof Bauböck, Gurten (12,5)

Gasthof Rahofer, Kronstorf (12,5)

Gorfer Gourmet, Garsten (12,5)

Scherleiten, Schlierbach (12,5)

Schloss Hochhaus, Vorchdorf (12,5)

Steegwirt, Bad Goisern (12,5)

Urbanides, Linz (12,5)

Weinwirt, Bachmanning (12,5)

Franz Ferdinand, Steyr (12)

Gasthof Klinger, Gaspoltshofen (12)

Rahofer, Steyr (12)

Seehotel Lackner, Mondsee (12)

Wirt z’Kraxenberg, Kirchheim im Innkreis (12)

Bergpfeffer, Vorderstoder (11,5)

By Preslmayer, Linz (11,5)

Cuisino, Linz (11,5)

Langostinos, Schörfling (11)

Maninseo, Mondsee (11)

Wirtshaus Poststube 1327, Traunkirchen (11)

Zur Nocken Toni, Bad Ischl (11)

Gault & Millau-Wertung

Maximal 20 Punkte

1 Haube: 11 bis 12,5 Punkte

2 Hauben: 13 bis 14,5 Punkte

3 Hauben: 15 bis 16,5 Punkte

4 Hauben: 17 bis 18,5 Punkte

5 Hauben: 19 bis 19,5 Punkte