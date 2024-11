Erster Lieferservice für Babynahrung: Linzerin kocht täglich frische Bio-Menüs

Was essen wir heute? Diese Frage bereitet vielen Eltern tagtäglich Kopfzerbrechen. Neben Beruf und Haushalt auch noch frisch für die Familie zu kochen, empfinden sie oft als mühsam und zeitaufwendig. Daher kommen häufig nur Nudeln oder eine kalte Jause auf den Tisch. „Das geht schnell, ist aber eintönig und vor allem für Kinder auch nicht sehr gesund“, sagt die Linzerin Vanina Ninova-Grabez.

Um Müttern und Vätern das leidige Kochthema abzunehmen, hat die passionierte Köchin, die Bachelor-Studien in Architektur und Tanz abgeschlossen hat, das Start-up-Unternehmen „Babylicious Dishes“ gegründet. „Ich habe mir von einer Ernährungswissenschafterin Essenspläne für Kleinkinder ausarbeiten lassen und koche nach ihren Rezepten täglich zwei vollwertige Menüs für zwei Altersgruppen – zum einen für Babys von zwölf bis 18 Monaten und zum anderen für Kinder bis fünf Jahre.“

Damit seien Mittagessen, Nachmittagsjause und Abendessen abgedeckt und die Eltern könnten sicher sein, dass ihre Sprösslinge ausreichend mit sämtlichen Nährstoffen versorgt seien. „Die Mamas und Papas müssen sich also nur noch um das Frühstück kümmern“, sagt Ninova-Grabez.

Heute stehen beispielsweise Hühnersuppe, Lauchstrudel mit Huhn für die größeren Kinder und Lauch-Reis-Brei mit Hühnerbrei für die Babys ab einem Jahr auf dem Menüplan. Am Abend dürfen sich die Kinder auf Milchreis mit Pfirsich freuen. „Ich biete sechs Wochen lang jeden Tag ein anderes Menü an. So vielfältig können Eltern zu Hause sicher nicht kochen“, sagt die 29-Jährige.

Wichtig ist Ninova-Grabez auch, dass mit ihren Menüs kein unnötiger Müll produziert wird. „Wer bei mir bestellt, bekommt um 24,99 Euro eine Thermotasche mit drei Glasbehältern, die immer wieder neu befüllbar sind.“

Die Idee für ihr Start-up-Unternehmen kam der Wahl-Linzerin bei einem längeren Urlaub mit ihrer mittlerweile zweieinhalbjährigen Tochter bei ihren Eltern in Rumänien. „In dieser Zeit habe ich den Essenslieferservice für Kinder genützt, den es in Rumänien seit langem gibt“, erzählt Ninova-Grabez. Als sie wieder in Österreich zurück war, dachte sie: „Schade, dass es diesen Service hier nicht gibt“ – und beschloss, sich damit selbständig zu machen. „Im April dieses Jahres habe ich den ersten Essens-Lieferservice für Kleinkinder in Österreich gegründet.“

Menüs und Events

Ab sechs Uhr früh kocht Vanina Ninova-Grabez wochentags je zwei Kindermenüs, die aus drei Mahlzeiten mit Zutaten in Bioqualität bestehen und den Nährstoffbedarf der Kinder abdecken. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr liefert sie das Essen in Linz aus.

Kosten: Dafür verrechnet sie 11,49 Euro pro Tagesmenü. Bestellt werden kann jeweils zwei Tage vorher. Der Menüplan ist immer einen Monat im Voraus einsehbar.

Events: Zusätzlich bietet Ninova-Grabez unterschiedliche Kurse an – vom „Beauty Brunch“ bis zur Geburtstagsfeier. Näheres:

www.babylicious-dishes.at

